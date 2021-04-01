Сербский футбольный арбитр Срджан Обрадович приговорен к 15 месяцам тюремного заключения и отстранен от футбольной деятельности на 10 лет за скандальное судейство в матче чемпионата Сербии.
Обрадович работал на игре плей-офф чемпионата Сербии-2018 между «Спартаком» из Суботицы и «Родничками» – победитель получал путевку в Лигу Европы. Матч обернулся настоящим скандалом: судья назначил в пользу «Спартака» два крайне спорных пенальти. Позже они были признаны ошибочными.
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Как сообщает The Sun со ссылкой на сербское информационное агентство Tanjug, спустя 3 года антикоррупционный отдел Верховного суда Сербии обратил внимание на этот случай. По итогам разбирательства Обрадович был осужден на 15 месяцев тюрьмы по обвинению в коррупции, также суд на 10 лет запретил ему заниматься футбольной деятельностью.
- Скандальное судейство Обрадовича помогло «Спартаку» победить «Роднички» со счетом 3:0.
- Этот результат позволил клубу из Суботицы пробиться в квалификационный раунд Лиги Европы.
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