Сербского арбитра Срджана Обрадовича посадили на 15 месяцев и отстранили от футбола на 10 лет после странного решения в матче «Спартака» из Суботицы и «Радничков» (2:0). Встреча состоялась в 2018 году, а рефери обвинили в злоупотреблении властью.

В очной встрече команды разыгрывали путевку в Лигу Европы. Обрадович назначил два пенальти в пользу «Спартака», и второй вызвал особенно много вопросов – судья поставил его после попадания мяча в пятку защитнику. Кроме того, арбитр удалил нападающего «Радничков» Милана Павкова, показав тому две желтые карточки за несколько минут. Павков был ключевым свидетелем в суде.

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Сотрудники полиции допросили официального представителя после матча, который заявил, что решения арбитра вызвали вопросы о возможности договорного матча. Суд услышал от защиты, что Обрадович видел игру рукой – это подтвердил его ассистент, сообщает Daily Star

Помимо тюремного заключения судье запрещено занимать любые должности в сербской федерации как минимум до 2031 года.

Решение, которое может быть обжаловано, вынесла Антикоррупционная палата Высокого суда Нови-Сада.

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