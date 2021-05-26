Капитан и вратарь «Партизана» Владимир Стойкович сделал эмоциональное обращение перед финальным матчем Кубка Сербии против «Црвены Звезды». Он призвал изнасиловать его в случае поражения, и «Партизан» уступил.

«На моих партнеров по команде не должно оказываться давления. Они сделали слишком много за этот год, и я горжусь серией побед. Что бы ни случилось, виноват буду я. Вся ответственность лежит на мне. Изнасилуйте меня, если мы не выиграем Кубок. Все зависит только от меня.

Конечно, я бы хотел, чтобы матч закончился до серии пенальти, но если до этого все же дойдет, мы обязательно победим. Если понадобится, я сам готов пробить. Я знаю, насколько Кубок тяжелый, поэтому просто думаю о том, как его поднять вечером во вторник», – цитирует Стойковича B92

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В итоге «Партизан» уступил именно в серии пенальти, реализовав три удара против четырех у «Звезды». Основное время завершилось со счетом 0:0.

«Црвена Звезда» выиграла Кубок Сербии (современный турнир разыгрывается с сезона-2006/07) в четвертый раз, у «Партизана» – семь трофеев.

Чемпионат также остался за «Звездой» – команда прошла турнир без единого поражения.

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