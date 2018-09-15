Запредельный голасо из третьей лиги Польши – в мужчину вселился Денис Колодин с Евро-2008

В седьмом туре третьей польской лиги «Чарни» из Поланеца приехал в гости к «Мотору» из Люблина и напоролся на поражение – 4:2.

Несмотря на то, что это третья лига и без того среднего чемпионата, голы тут залетают иногда красивее, чем в АПЛ. На 86-й минуте игрок «Мотора» Томаш Бжиский доказал это роскошным дальним ударом.

Томашу 36 лет, он играл за «Легию» и трижды выигрывал чемпионат страны, также Бжинский выступал за сборную Польши.

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