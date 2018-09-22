Забудь про Супермена, Халка и Бэтмена – настоящий супергерой играет в чемпионате Польши

Игрок «Леха» сообразил шедевр в матче чемпионата Польши против «Арки». Хозяева отобрали мяч после атаки соперника и устремились в контрвыпад. Шикарный пас, и форвард обыграл вратаря, чтобы закатить в пустые. Какого же было его разочарование, когда защитник «Леха» вытащил с ленточки мертвый мяч.

Правда, «Лех» это не спасло – «Арка» все равно забила на 76-й минуте и победила со счетом 1:0.

«Лех» остался на седьмом месте, но команда не побеждает уже 5 игр подряд (4 поражения и одна ничья).

«Арка» поднялась на десятое место. Здесь можно поднять ее повыше.

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