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Забудь про Супермена, Халка и Бэтмена – настоящий супергерой играет в чемпионате Польши

Забудь про Супермена, Халка и Бэтмена – настоящий супергерой играет в чемпионате Польши
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Сказочное спасение.

Игрок «Леха» сообразил шедевр в матче чемпионата Польши против «Арки». Хозяева отобрали мяч после атаки соперника и устремились в контрвыпад. Шикарный пас, и форвард обыграл вратаря, чтобы закатить в пустые. Какого же было его разочарование, когда защитник «Леха» вытащил с ленточки мертвый мяч.

  • Правда, «Лех» это не спасло – «Арка» все равно забила на 76-й минуте и победила со счетом 1:0.
  • «Лех» остался на седьмом месте, но команда не побеждает уже 5 игр подряд (4 поражения и одна ничья).
  • «Арка» поднялась на десятое место. Здесь можно поднять ее повыше.

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