Польский гусар расстрелял девятку с 40 метров и посадил в ноль голос комментатора

21-летний полузащитник «Гурника» Шимон Журковский забил потрясающий по красоте гол в матче 11-го тура чемпионата Польши против «Леха».

На 49-й минуте Журковский отважился на сверхдальний удар, после того как ушел от двух футболистов соперника. Мощный выстрел по идеальной траектории попал точно в верхний угол ворот. Счет стал 2:0 в пользу хозяев.

Правда, преимущество в два гола «Гурник» не удержал – матч закончился вничью со счетом 2:2.

Для Журковского это второй гол в чемпионате Польши-2018/19.

Журковский значился в расширенном списке сборной Польши на ЧМ-2018, но не вошел в итоговый состав.

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