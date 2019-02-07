Блашчиковский будет получать в «Висле» 116 евро и отдаст их на билеты для детей из детских домов

В пятницу в краковской «Висле» состоится презентация новичка команды Якуба Блашчиковского.

Его зарплата, как сообщает польский инсайдер Томаш Влодарчик, будет равна 500 польским злотым (116 евро) – минимальная сумма, которую может получить профессиональный футболист. Эти деньги Якуб передаст на счет детских домов, чтобы малыши могли посещать футбольные матчи. Контракт с «Вислой» рассчитан на полгода.

Ранее сообщалось, что Якуб попросил минимальную зарплату, чтобы помочь клубу в тяжелой финансовой ситуации.

33-летний футболист играл в «Висле» с 2005-го по 2007-й.

В 2018 году Куба и «Вольфсбург» расторгли контракт по обоюдному согласию.

В чемпионате Польши «Висла» идет на восьмом месте.

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