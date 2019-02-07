Getty Images
Блашчиковский будет получать в «Висле» 116 евро и отдаст их на билеты для детей из детских домов
Куба и его огромное сердце.
В пятницу в краковской «Висле» состоится презентация новичка команды Якуба Блашчиковского.
Его зарплата, как сообщает польский инсайдер Томаш Влодарчик, будет равна 500 польским злотым (116 евро) – минимальная сумма, которую может получить профессиональный футболист. Эти деньги Якуб передаст на счет детских домов, чтобы малыши могли посещать футбольные матчи. Контракт с «Вислой» рассчитан на полгода.
Ранее сообщалось, что Якуб попросил минимальную зарплату, чтобы помочь клубу в тяжелой финансовой ситуации.
- 33-летний футболист играл в «Висле» с 2005-го по 2007-й.
- В 2018 году Куба и «Вольфсбург» расторгли контракт по обоюдному согласию.
- В чемпионате Польши «Висла» идет на восьмом месте.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте