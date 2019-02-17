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Вратарь из чемпионата Польши фееричным вводом мяча свел на нет свой же крутой сэйв

Вратарь из чемпионата Польши фееричным вводом мяча свел на нет свой же крутой сэйв
Eurosport

40 мин. назад

Какое-то помутнение.

Голкипер польского клуба «Медзь» Антон Каниболоцкий начудил в матче чемпионата Польши против «Заглембле».

На 82-й минуте украинский вратарь сначала спас команду от гола, переиграв вышедшего один на один с ним игрока в оранжевой футболке. Но сразу после крайне неосмотрительно покатил мяч игроку, который находился к нему спиной. Филип Жагиелло не растерялся и наказал Каниболоцкого ударом в дальний угол.

  • На счету 21-летнего Жагиелло два гола в 19-ти матчах польской Премьер-лиги.
  • «Заглембле» идет на девятом месте, «Медзь» – на 13-м.
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