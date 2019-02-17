Вратарь из чемпионата Польши фееричным вводом мяча свел на нет свой же крутой сэйв

Голкипер польского клуба «Медзь» Антон Каниболоцкий начудил в матче чемпионата Польши против «Заглембле».

На 82-й минуте украинский вратарь сначала спас команду от гола, переиграв вышедшего один на один с ним игрока в оранжевой футболке. Но сразу после крайне неосмотрительно покатил мяч игроку, который находился к нему спиной. Филип Жагиелло не растерялся и наказал Каниболоцкого ударом в дальний угол.

На счету 21-летнего Жагиелло два гола в 19-ти матчах польской Премьер-лиги.

«Заглембле» идет на девятом месте, «Медзь» – на 13-м.

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