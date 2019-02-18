Фанаты «Легии» устроили новую акцию против полиции, которую опять обернули в красивейший перфоманс

Фанатская трибуна варшавской «Легии» подготовила красочное шоу с остросоциальным контекстом к матчу против «Краковии». Клуб уступил дома 0:2.

Трибуны окрасили в красно-зеленые цвета команды, но спустя несколько секунд они пропали из виду, потому что все заполонил дым сотен горящих файеров. Над стадионом полыхал красивейший салют, но самой заметной деталью перфоманса стало гигантское изображение фаната с рупором, повернутого к полю спиной. На футболке персонажа красуется аббревиатура A.C.A.B. (All Cops Are Bastards – «все полицейские – сволочи»). Поляки могли в этом случае виртуозно выкрутиться, как уже делали это в предыдущем ярком перфомансе – листай дальше.

В декабре болельщики варшавского клуба разместили на трибуне снеговичка, у которого вместо рук – подожженный динамит, грустное лицо и полицейская нашивка на груди. Ниже красовалась перетяжка «All Cops Are Balwans», которую можно понять как «Все полицейские – снеговики» (balwan – снеговик) и трактовать в исконном смысле, потому что слово «balwan» переводится еще и как ругательство, о значении которого нетрудно догадаться.

«Легия» занимает вторую строчку в национальном чемпионате.

«Краковия» ниже, на восьмой.

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