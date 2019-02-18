Судья показал игроку вторую желтую, посмотрел VAR, вернул парня из раздевалки и выдал прямую красную
Очень последовательный рефери.
Курьезный случай произошел в матче чемпионата Польши между «Легией» и «Краковией».
Судья после просмотра эпизода нарушения правил с помощью VAR вернул защитника «Легии» Виллиама Реми, который уже ушел в раздевалку после второй желтой карточки. Но сделал он это только для того, чтобы отменить вторую желтую и показать прямую красную карточку. Это вызвало улыбку даже у Реми.
- Встречу обслуживала бригада во главе с Петром Ласыком.
- «Краковия» победила со счетом 2:0.
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