Twitter

Судья показал игроку вторую желтую, посмотрел VAR, вернул парня из раздевалки и выдал прямую красную

Судья показал игроку вторую желтую, посмотрел VAR, вернул парня из раздевалки и выдал прямую красную
Eurosport

41 мин. назад

Очень последовательный рефери.

Курьезный случай произошел в матче чемпионата Польши между «Легией» и «Краковией».

Судья после просмотра эпизода нарушения правил с помощью VAR вернул защитника «Легии» Виллиама Реми, который уже ушел в раздевалку после второй желтой карточки. Но сделал он это только для того, чтобы отменить вторую желтую и показать прямую красную карточку. Это вызвало улыбку даже у Реми.

  • Встречу обслуживала бригада во главе с Петром Ласыком.
  • «Краковия» победила со счетом 2:0.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Польши

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте