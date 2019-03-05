Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич завершил карьеру

Милош объявил об уходе из футбола в 34 года.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на агента игрока Деяна Йоксимовича. Последним клубом в карьере Красича стала гданьская «Лехия», выступления за которую он завершил в декабре 2018 года.

Милош выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Серб провел в чемпионате России 151 матч, забил 25 мячей и отдал 24 голевые передачи.

После ЦСКА Красич играл за «Ювентус», «Фенербахче», «Бастию» и «Лехию».

Диаби завершил карьеру в 32 года. За 9 лет в «Арсенале» он получил 18 травм и пропустил 1937 дней

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