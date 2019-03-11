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Фанаты клуба четвертой лиги Польши смотрели гостевой матч в клетке

Фанаты клуба четвертой лиги Польши смотрели гостевой матч в клетке
Eurosport

1 час назад

Новое слово в работе с болельщиками.

Болельщики клуба четвертого дивизиона чемпионата Польша «Хутник» из Кракова отправились на, возможно, самый необычный выезд в жизни.

За матчем против «Спартака» из Далешице они наблюдали ни разу не с трибун. Болельщиков не очень радушно поместили в клетку, из которой они и следили за перипетиями встречи. После игры футболисты «Хутника» подошли к месту дислокации фанатов и пожали им руки, но через решетку.

  • «Хутник» не простил такого отношения к своей торсиде и победил со счетом 1:0.
  • Клуб из Кракова возглавляет таблицу четвертого дивизиона с 38 очками после 18 матчей.
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