Шленск Вроцлав
    -
    19:00
    29.05.20
    Городской стадион
    Raków Czestochowa
      Чемпионат Польши • Тур 27
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      Онлайн
      Шленск Вроцлав - Raków Czestochowa
      Чемпионат Польши - 29 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Шленск Вроцлав – Raków Czestochowa на Eurosport.ru! 29 мая 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Витезслав Лавичка или Marek Papszun? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шленск Вроцлав и Raków Czestochowa и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шленск Вроцлав и Raków Czestochowa, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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