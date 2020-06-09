Онлайн

Пяст Гливице - Гурник Забже

Чемпионат Польши - 9 июня 2020

Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Пяст Гливице – Гурник Забже на Eurosport.ru! 9 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Вальдемар Форналик или Марчин Брош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пяст Гливице и Гурник Забже и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Пяст Гливице и Гурник Забже, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

