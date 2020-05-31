Висла Плоцк
    -
    13:30
    31.05.20
    Stadion im. Kazimierza Górskiego
    Корона Кельце
      Чемпионат Польши • Тур 27
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Висла Плоцк - Корона Кельце
      Чемпионат Польши - 31 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Висла Плоцк – Корона Кельце на Eurosport.ru! 31 мая 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Радослав Соболевски или Мацей Бартожек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Висла Плоцк и Корона Кельце и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Висла Плоцк и Корона Кельце, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет