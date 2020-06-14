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Шлёнск Вроцлав - ЛКС Лодзь
Чемпионат Польши - 14 июня 2020
Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Шлёнск Вроцлав – ЛКС Лодзь на Eurosport.ru! 14 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Витезслав Лавичка или Войчех Ставовий? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шлёнск Вроцлав и ЛКС Лодзь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шлёнск Вроцлав и ЛКС Лодзь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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