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Заглембе Любин - Лех Познань
Чемпионат Польши - 6 июня 2020
Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Заглембе Любин – Лех Познань на Eurosport.ru! 6 июня 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мартин Севела или Dariusz Zuraw? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Заглембе Любин и Лех Познань и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Заглембе Любин и Лех Познань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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