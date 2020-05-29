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Погонь - Заглембе Любин

Чемпионат Польши - 29 мая 2020

Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Погонь – Заглембе Любин на Eurosport.ru! 29 мая 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Коста Руньяич или Мартин Севела? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Погонь и Заглембе Любин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Погонь и Заглембе Любин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

