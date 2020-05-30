ЛКС Лодзь
    -
    16:00
    30.05.20
    ЛКС
    Гурник Забже
      Чемпионат Польши • Тур 27
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      Онлайн
      ЛКС Лодзь - Гурник Забже
      Чемпионат Польши - 30 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем ЛКС Лодзь – Гурник Забже на Eurosport.ru! 30 мая 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Войчех Ставовий или Марчин Брош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЛКС Лодзь и Гурник Забже и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЛКС Лодзь и Гурник Забже, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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