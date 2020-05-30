Пяст Гливице
    -
    18:30
    30.05.20
    Пяст
    Висла Краков
      Чемпионат Польши • Тур 27
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      Пяст Гливице - Висла Краков
      Чемпионат Польши - 30 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Пяст Гливице – Висла Краков на Eurosport.ru! 30 мая 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вальдемар Форналик или Artur Skowronek? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пяст Гливице и Висла Краков и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пяст Гливице и Висла Краков, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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