Легия Варшава
    -
    18:30
    27.06.20
    Стадион Войска Польского
    Пяст Гливице
      Чемпионат Польши • Тур 33
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Легия - Пяст Гливице
      Чемпионат Польши - 27 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Легия Варшава – Пяст Гливице на Eurosport.ru! 27 июня 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Александар Вукович или Вальдемар Форналик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Легия Варшава и Пяст Гливице и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Легия Варшава и Пяст Гливице, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет