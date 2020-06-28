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Шлёнск Вроцлав - Лех Познань

Чемпионат Польши - 28 июня 2020

Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Шлёнск Вроцлав – Лех Познань на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Витезслав Лавичка или Dariusz Zuraw? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шлёнск Вроцлав и Лех Познань и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Шлёнск Вроцлав и Лех Познань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

