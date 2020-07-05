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Пяст Гливице - Шлёнск Вроцлав

Чемпионат Польши - 5 июля 2020

Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Пяст Гливице – Шлёнск Вроцлав на Eurosport.ru! 5 июля 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пяст Гливице и Шлёнск Вроцлав и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Пяст Гливице и Шлёнск Вроцлав, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

