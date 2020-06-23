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Корона Кельце - Ракув Ченстохова

Чемпионат Польши - 23 июня 2020

Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Корона Кельце – Ракув Ченстохова на Eurosport.ru! 23 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Мацей Бартожек или Marek Papszun? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Корона Кельце и Ракув Ченстохова и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Корона Кельце и Ракув Ченстохова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

