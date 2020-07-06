Висла Плоцк
    -
    19:00
    06.07.20
    Stadion im. Kazimierza Górskiego
    Гурник Забже
      Чемпионат Польши • Тур 34
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      Висла Плоцк - Гурник Забже
      Чемпионат Польши - 6 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Висла Плоцк – Гурник Забже на Eurosport.ru! 6 июля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Висла Плоцк и Гурник Забже и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Висла Плоцк и Гурник Забже, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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