Арка Гдыня
    -
    19:00
    23.06.20
    Городской стадион, Госир
    Заглембе Любин
      Чемпионат Польши • Тур 32
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      Онлайн
      Арка Гдыня - Заглембе Любин
      Чемпионат Польши - 23 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Арка Гдыня – Заглембе Любин на Eurosport.ru! 23 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иренеуш Мамрот или Мартин Севела? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арка Гдыня и Заглембе Любин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арка Гдыня и Заглембе Любин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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