Онлайн

Ракув Ченстохова - Висла Краков

Чемпионат Польши - 20 июня 2020

Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Ракув Ченстохова – Висла Краков на Eurosport.ru! 20 июня 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Marek Papszun или Artur Skowronek? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ракув Ченстохова и Висла Краков и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ракув Ченстохова и Висла Краков, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

