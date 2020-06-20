Ракув Ченстохова
    -
    21:00
    20.06.20
    Miejski Stadion Pilkarski Raków
    Висла Краков
      Чемпионат Польши • Тур 31
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      Ракув Ченстохова - Висла Краков
      Чемпионат Польши - 20 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Ракув Ченстохова – Висла Краков на Eurosport.ru! 20 июня 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Marek Papszun или Artur Skowronek? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ракув Ченстохова и Висла Краков и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ракув Ченстохова и Висла Краков, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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