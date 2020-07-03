Корона Кельце
    -
    21:30
    03.07.20
    Стадион Короны
    Арка Гдыня
      Чемпионат Польши • Тур 34
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      Корона Кельце - Арка Гдыня
      Чемпионат Польши - 3 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Польши. Следите за матчем Корона Кельце – Арка Гдыня на Eurosport.ru! 3 июля 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Корона Кельце и Арка Гдыня и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Корона Кельце и Арка Гдыня, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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