Eurosport

Джанаев женился на Черчесовой. Видео свадьбы с лимузинами, всадниками и жаркими танцами

Джанаев женился на Черчесовой. Видео свадьбы с лимузинами, всадниками и жаркими танцами
Eurosport

1 час назад

Вы тоже подумали об отце невесты?

Вратарь сборной России Сослан Джанаев женился на Кристине Черчесовой, церемония состоялась во Владикавказе.

Свадьба прошла в кавказской стилистике: с конными всадниками в национальных одеждах и местными танцами. Невесту к алтарю вел экс-вратарь сборной России, а ныне глава Минспорта Северной Осетии Владимир Габулов.

  • Пока не уточняется, является ли невеста родственницей Станислава Черчесова.
  • Зимой Джанаев перешел в польский «Медзь», в составе которого провел семь матчей и пропустил 13 мячей.

Лицо сборной России не Дзюба и не Черчесов. Это Кудряшов – старания больше, чем таланта

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android