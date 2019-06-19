Вратарь сборной России Сослан Джанаев женился на Кристине Черчесовой, церемония состоялась во Владикавказе.

Свадьба прошла в кавказской стилистике: с конными всадниками в национальных одеждах и местными танцами. Невесту к алтарю вел экс-вратарь сборной России, а ныне глава Минспорта Северной Осетии Владимир Габулов.

Пока не уточняется, является ли невеста родственницей Станислава Черчесова.

Зимой Джанаев перешел в польский «Медзь», в составе которого провел семь матчей и пропустил 13 мячей.

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