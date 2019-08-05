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20 чеченцев задержали в Кракове после драки с фанатами из-за торговли на городском рынке
Оружие и наркотики прилагаются.
Полиция польского Кракова задержала 20 чеченцев из-за потасовки с фанатами местной «Краковии» на парковке торгового центра.
У задержанных нашли оружие, а также другие опасные предметы и наркотики. Причина конфликта связана с торговлей на городском рынке. Также полиция задержала и нескольких граждан Польши, сообщает RMF FM.
- Сейчас в квартирах задержанных проходят обыски.
- После трех туров «Краковия» идет четвертой в чемпионате Польши с отставанием от лидера в 4 очка.
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