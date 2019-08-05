Getty Images

20 чеченцев задержали в Кракове после драки с фанатами из-за торговли на городском рынке

20 чеченцев задержали в Кракове после драки с фанатами из-за торговли на городском рынке
Eurosport

56 мин. назад

Оружие и наркотики прилагаются.

Полиция польского Кракова задержала 20 чеченцев из-за потасовки с фанатами местной «Краковии» на парковке торгового центра.

У задержанных нашли оружие, а также другие опасные предметы и наркотики. Причина конфликта связана с торговлей на городском рынке. Также полиция задержала и нескольких граждан Польши, сообщает RMF FM.

  • Сейчас в квартирах задержанных проходят обыски.
  • После трех туров «Краковия» идет четвертой в чемпионате Польши с отставанием от лидера в 4 очка.

«Кавказский узел»: власти Чечни пригрозили студентам отчислением за неявку на матч «Ахмат» – «Анжи»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте