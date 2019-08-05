Полиция польского Кракова задержала 20 чеченцев из-за потасовки с фанатами местной «Краковии» на парковке торгового центра.

У задержанных нашли оружие, а также другие опасные предметы и наркотики. Причина конфликта связана с торговлей на городском рынке. Также полиция задержала и нескольких граждан Польши, сообщает RMF FM.

Сейчас в квартирах задержанных проходят обыски.

После трех туров «Краковия» идет четвертой в чемпионате Польши с отставанием от лидера в 4 очка.

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