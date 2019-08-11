В матче четвертого тура чемпионата Польши сошлись «Гурник» из Забже и «Ракув» из Ченстоховы, которые подарили зрителям два эпичных эпизода.

В конце игры «Ракув» уступал 0:1 и шел в массированную атаку. Полузащитник гостей Даниэль Бартль с фланга прострелил между ног опекуну вдоль ворот. К его счастью, мяч пролетел между ног еще одного защитника и миновал второго. К несчастью, оба партнера, оказавшиеся перед пустыми воротами, тоже пролетели мимо мяча.

Кстати, футболисты «Ракува» вообще сильно почудили в той игре. Единственный мяч был забит в результате красивейшего автогола Игора Сапалы.

«Ракув» занимает 13-е из 16 мест в польской Экстраклассе.

«Гурник» поднялся на четвертую строчку.

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