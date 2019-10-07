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Жена игрока «Краковии» бесновалась на трибуне, пока не заметила снимающую ее телекамеру

Жена игрока «Краковии» бесновалась на трибуне, пока не заметила снимающую ее телекамеру
Eurosport

13 мин. назад

Возможно, дама выкрикивала что-то некультурное.

Судя по всему, на матчах «Краковии» в нынешнем сезоне не бывает тихо, как минимум одна дама заряжает как надо. На одной из игр телекамера выхватила на трибунах болельщицу в клубных цветах команды из Кракова, максимально ярко реагирующую на происходящую на поле.

На протяжении 15 секунд девушка настолько активно кричала и аплодировала, что органичнее всего смотрелась бы в фанатском секторе. А дама, скорее всего, была в VIP-ложе: как выяснилось, бесновалась жена румынского футболиста Сержиу Ханки Андреа. Правда, в итоге девушка заметила обращенную на нее телекамеру и милейше смутилась.

  • «Краковия» идет на второй строчке чемпионата Польши.
  • На первом – «Погонь», «Легия» – третья.

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