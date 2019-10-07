Жена игрока «Краковии» бесновалась на трибуне, пока не заметила снимающую ее телекамеру

Судя по всему, на матчах «Краковии» в нынешнем сезоне не бывает тихо, как минимум одна дама заряжает как надо. На одной из игр телекамера выхватила на трибунах болельщицу в клубных цветах команды из Кракова, максимально ярко реагирующую на происходящую на поле.

На протяжении 15 секунд девушка настолько активно кричала и аплодировала, что органичнее всего смотрелась бы в фанатском секторе. А дама, скорее всего, была в VIP-ложе: как выяснилось, бесновалась жена румынского футболиста Сержиу Ханки Андреа. Правда, в итоге девушка заметила обращенную на нее телекамеру и милейше смутилась.

«Краковия» идет на второй строчке чемпионата Польши.

На первом – «Погонь», «Легия» – третья.

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