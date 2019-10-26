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В прыжке, пяткой, с острого угла – это все о чумовом голе из чемпионата Польши

В прыжке, пяткой, с острого угла – это все о чумовом голе из чемпионата Польши
Eurosport

1 час назад

Вряд ли ты сегодня увидишь что-то прекраснее.

Потрясающей красоты гол не помог «Леху» из Познани переиграть «Заглембе».

Футболисты «Леха» подавали угловой, и на передачу откликнулся нападающий Кристиан Гюткьер. В прыжке он отправил мяч в сетку пяткой под острым углом.

  • «Лех» проиграл «Заглембе» со счетом 1:2.
  • Клубы расположились в чемпионате Польши на восьмом и девятом местах – оба набрали по 18 очков.
  • В турнире лидирует «Погонь» из Щецина.

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