В прыжке, пяткой, с острого угла – это все о чумовом голе из чемпионата Польши
Вряд ли ты сегодня увидишь что-то прекраснее.
Потрясающей красоты гол не помог «Леху» из Познани переиграть «Заглембе».
Футболисты «Леха» подавали угловой, и на передачу откликнулся нападающий Кристиан Гюткьер. В прыжке он отправил мяч в сетку пяткой под острым углом.
- «Лех» проиграл «Заглембе» со счетом 1:2.
- Клубы расположились в чемпионате Польши на восьмом и девятом местах – оба набрали по 18 очков.
- В турнире лидирует «Погонь» из Щецина.
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