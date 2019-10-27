Матч 13-го тура чемпионата Польши «Висла» – «Ягеллония» начался с неприятного инцидента.

На предматчевой церемонии определения сторон польско-украинский капитан «Ягеллонии» Тарас Романчук пожал руки арбитрам, но демонстративно проигнорировал протянутую ладонь коллеги из «Вислы» Доминика Фурмана.

Тарас не простил сопернику инцидент, произошедший во время февральского матча команд. Во время массового столкновения футболистов Фурман что-то сказал Романчуку. После игры Тарас заявил, что поляк назвал его бандеровцем и крашеной лисой. Сам Фурман все обвинения отверг.

Тогда делом занялся Польский футбольный союз, в результате чего оба футболиста выпустили совместное заявление и пообещали, что подобные инциденты не повторятся.

Романчук родился и сделал первые шаги в футболе на Украине, но всю взрослую карьеру провел в Польше.

В 2018-м Тарас получил польский паспорт и дебютировал за национальную команду этой страны.

В воскресной игре сильнее была «Висла» (3:1).

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