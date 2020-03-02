«Катовице» сыграл с командой «Блекитни Старгард-Щециньски» в матче третьей лиги Польши.

Несмотря на скромный уровень соревнования, в матче случился гол, которому позавидует «Барселона» времен Пепа – футболисты хозяев разыграли угловой, а после в четыре паса и шесть касаний отправили мяч в сетку.

Матч закончился со счетом 2:2.

Хозяева занимают четвертую строчку, гости – восьмую.

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