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Гол после розыгрыша углового из третьей лиги Польши, идеальности которого восхитится Гвардиола

Гол после розыгрыша углового из третьей лиги Польши, идеальности которого восхитится Гвардиола
Eurosport

1 час назад

Сложно даже представить, сколько раз они проделали этот трюк на тренировках.

«Катовице» сыграл с командой «Блекитни Старгард-Щециньски» в матче третьей лиги Польши.

Несмотря на скромный уровень соревнования, в матче случился гол, которому позавидует «Барселона» времен Пепа – футболисты хозяев разыграли угловой, а после в четыре паса и шесть касаний отправили мяч в сетку.

  • Матч закончился со счетом 2:2.
  • Хозяева занимают четвертую строчку, гости – восьмую.

«Барса» простила «Реал» в первом тайме. Затем Зидан перевернул игру и уже не позволил Месси блистать

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