Защитник польского клуба ЛКС Мацей Дабровский не справился с ударом через себя и получил травму.

Инцидент произошел в матче чемпионата Польши против «Арки». На шестой минуте 32-летний Дабровский сделал попытку пробить через себя после навеса с углового, но промазал и вдобавок ударил себя коленом в нос. Пошла кровь, позже медики диагностировали перелом.

Матч завершился со счетом 1:1.

«Арка» идет на 14-м месте чемпионата Польши, ЛКС замыкает турнирную таблицу.

Гол после розыгрыша углового из третьей лиги Польши, идеальности которого восхитится Гвардиола

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме