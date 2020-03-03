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Польский футболист попытался пробить ножницами и сломал себе нос коленом
Эпизод отправляется в топ-10 футбольных курьезов года.
Защитник польского клуба ЛКС Мацей Дабровский не справился с ударом через себя и получил травму.
Инцидент произошел в матче чемпионата Польши против «Арки». На шестой минуте 32-летний Дабровский сделал попытку пробить через себя после навеса с углового, но промазал и вдобавок ударил себя коленом в нос. Пошла кровь, позже медики диагностировали перелом.
- Матч завершился со счетом 1:1.
- «Арка» идет на 14-м месте чемпионата Польши, ЛКС замыкает турнирную таблицу.
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