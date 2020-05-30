Социальное дистанцирование по-польски: футболист стоит в двух метрах от скопления репортеров

Журналисты явно не соблюдают положенной дистанции.

«Шлёнск» сыграл вничью с «Ракувом» в возобновившемся чемпионате Польши.

После матча полузащитник и капитан хозяев Кшиштоф Мончиньский дал журналистам флэш-интервью. Для телезрителей процесс происходил с соблюдением правил социального дистанцирования, по факту – не очень.

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На фото видно, что игрок находится в паре метров от оператора, звуковика и интервьюера, которые стоят бок о бок друг с другом.

Матч закончился со счетом 1:1.

33-летний Мончиньский – футболист сборной Польши, участник чемпионата Европы-2016.

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