Ольга Машко
Фото: Eurosport
Ольгу Машко волнуют чувства к мужчине, а не его место в футбольной иерархии.
26-летний полузащитник клуба «Радомско» из третьей польской лиги Матеуш Вжесня женат на бывшей топ-модели. Девушка по имени Ольга Машко родилась в польском Катовице, и у нее белорусские корни.
Вероятно, именно это повлияло на ее красоту – девушка на полную мощность демонстрирует ее в инстаграме.
Социальное дистанцирование по-польски: футболист стоит в двух метрах от скопления репортеров
Другие спортивные девушки в подборках Eurosport.ru:
Девушка украинского футболиста Леднева удивительно спортивна. Она обожает тренажерку, теннис и вейк
Гаитянка продвигает местный промоушн и участвует в конкурсах бикини. Кликай и наслаждайся
Русская гимнастка завоевала золото ЧЕ. А ее фото завоюют твое сердце
Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте