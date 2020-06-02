Ольгу Машко волнуют чувства к мужчине, а не его место в футбольной иерархии.

26-летний полузащитник клуба «Радомско» из третьей польской лиги Матеуш Вжесня женат на бывшей топ-модели. Девушка по имени Ольга Машко родилась в польском Катовице, и у нее белорусские корни.

Вероятно, именно это повлияло на ее красоту – девушка на полную мощность демонстрирует ее в инстаграме.

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