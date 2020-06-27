Башкиров вколотил издали 2 супергвоздя в Польше – после них можно только восхищенно шипеть

Дважды положил в девяточку выстрелами с 20 метров – просто вау.

Полузащитник из России Евгений Башкиров забил первые мячи в чемпионате Польши.

В матче 33-го тура местной лиги с «Короной Кельце» 28-летний русский игрок «Заглембе Любин» открыл счет. На 20-й минуте хозяева зацепились на чужой трети, Башкиров отдал проникающий пас в штрафную, первым подбежал на отскок и отлично пробил издали. Голкипер «Короны» не ожидал выстрела и пропустил в дальнюю девятку.

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На 67-й минуте «Заглембе» снова пошел в атаку. Дамьян Бохар получил передачу от Лукаша Поребы на правом краю штрафной и выкатил под удар партнеру. Но Филип Стажиньский пропустил мяч и к пасу набежал Башкиров. Евгений мощно пробил с 20 метров и чуть не порвал сетку ворот «Кельце».

«Заглембе Любин» Башкирова победил со счетом 2:1.

Воспитанник «Зенита» в польскую команду в феврале 2020 года. Он провел девять матчей и впервые отличился за «Заглембе».

После 30 туров чемпионат Польши разделили на две восьмерки, каждая команда проведет еще по семь встреч. «Заглембе» находится в нижней части и идет на 11-м месте в общей таблице лиги.

Ранее Евгений выступал в России за «Томь», «Крылья Советов» и казанский «Рубин».

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