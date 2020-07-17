Главный тренер «Леха» дал пресс-конференцию с плюшевым медведем. И на это есть причина

Достойная акция.

Главный тренер польского «Леха» Давид Журав провел пресс-конференцию перед выездным матчем чемпионата Польши с «Краковией» бок о бок с огромным плюшевым медведем.

Все дело в благотворительной акции хозяев матча: «Краковия» собирает средства на лечение девочки по имени Матильда от глубокой двусторонней нервно-сенсорной недостаточности. Ранее видеообращение вместе в медведем записал и игрок «Краковии».

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«Лех» выиграл на выезде со счетом 2:1.

За тур до финиша «Краковия» занимает шестое место ос 52 очками, «Лех» идет вторым с 63 очками. Варшавская «Легия» уже гарантировала себе титул (69).

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