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Главный тренер «Леха» дал пресс-конференцию с плюшевым медведем. И на это есть причина

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Медведь Тедди

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
15 минут назад

Достойная акция.

Главный тренер польского «Леха» Давид Журав провел пресс-конференцию перед выездным матчем чемпионата Польши с «Краковией» бок о бок с огромным плюшевым медведем.

Все дело в благотворительной акции хозяев матча: «Краковия» собирает средства на лечение девочки по имени Матильда от глубокой двусторонней нервно-сенсорной недостаточности. Ранее видеообращение вместе в медведем записал и игрок «Краковии».

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  • «Лех» выиграл на выезде со счетом 2:1.
  • За тур до финиша «Краковия» занимает шестое место ос 52 очками, «Лех» идет вторым с 63 очками. Варшавская «Легия» уже гарантировала себе титул (69).

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