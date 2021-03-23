В матче пятого тура чемпионата Вьетнама между «Хошимин Сити» и ФК «Ханой» произошел жуткий эпизод.

На 27-й минуте гости развернули быструю контратаку в центре поля. Но игрок хозяев Нго Хоанг Тхинь грубо подкатился под полузащитника «Ханоя» До Хюнг Дунга, совсем не попал в мяч и шипами врезал сопернику по ноге. Арбитр тут же остановил матч и позвал на поле медицинский штаб.

На замедленном повторе видно, что Хоанг Тхинь больно попал по голеностопу. Он отправил Хюнг Дунга в больницу, и это не устойчивое выражение. Врачи семь минут возились с тем, чтобы правильно зафиксировать ногу футболиста, и увезли До на носилках к выехавшей машине скорой помощи.

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Посмотреть видео жуткого эпизода можно, пройдя – на свой страх и риск – по ссылке

Нго извинился перед пострадавшим, получил прямую красную карточку и тут же отправился в туннель и подтрибунное помещение.

«Ханой» без травмированного игрока открыл счет спустя минуту после возобновления матча и в итоге выиграл «Хошимин Сити» со счетом 3:0.

27-летний До Хюнг Дунг – воспитанник и капитан «Ханоя». Он вызывается в сборную Вьетнама с 2018 года, провел за национальную команду 38 матчей и выиграл с ней чемпионат АСЕАН (Юго-Восточной Азии).

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