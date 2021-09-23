Матч 10-го тура чемпионата Боснии и Герцеговины 21 сентября, в котором «Вележ» принимал на своем поле «Борац» из Бани-Луки был омрачен неспортивным поведением фанатов «Вележа».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Во время игры главный арбитр встречи Сабрия Топалович допустил, по мнению болельщиков, ряд ошибок, повлиявших, в том числе, на счет. После второго мяча «Бораца» матч пришлось прервать из-за того, что разгневанные поклонники «Вележа» выбежали на поле. Но этим они не ограничились.

Чемпионат России Португалец Перейра назначен главой Департамента судейства РФС ЧАС НАЗАД

После игры неустановленные лица в туннеле на трассе преградили дорогу автомобилю, на котором возвращались Топалович и сотрудники Федерации футбола Боснии и Герцеговины. Они разбили стекло в машине и забросили внутрь горящее пиротехническое изделие. В результате пострадал инспектор матча Аднан Алиспахич, сообщило Radio Sarajevo

Хотя матч завершился со счетом 0:2 в пользу «Бораца», «Вележу» присудили техническое поражение со счетом 0:3, а стадион дисквалифицировали на неопределенный срок.

Руководство клуба может быть привлечено к ответственности по итогам расследования дисциплинарной комиссии.

Чемпионат России Клаудиньо, допущенный на матч с «Челси», – об адаптации в «Зените» 2 ЧАСА НАЗАД