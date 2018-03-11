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Кипер «Хайдука», которым интересуется «Реал», рыбкой забил победный гол в матче чемпионата Хорватии
Настоящий галактикос.
Голкипер «Хайдука» Карло Летица, в котором, по данным Marca, заинтересован мадридский «Реал», забил победный гол в ворота «Истры» в матче чемпионата Хорватии.
На последних минутах Летица пошел в чужую штрафную при счете 2:2. После черпачка в его сторону Карло нанес прицельный удар головой и принес «Хайдуку» победу.
- «Хайдук» занимает 2-е место в чемпионате Хорватии, «Истра» – 8-е.
- Transfermarkt оценивает Летицу в 250 тысяч евро.
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