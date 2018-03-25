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25-летний хорватский футболист погиб от удара мячом в грудь

25-летний хорватский футболист погиб от удара мячом в грудь
Eurosport

48 мин. назад

Март выдался черным для футбола.

Трагедией обернулся матч третьего дивизиона чемпионата Хорватии «Марсония» – «Славония Пожега».

На 15-й минуте мяч попал в грудь защитнику «Марсонии» Бруно Бобану, в результате чего тот рухнул на газон. Первым помощь футболисту оказал клубный врач, после чего на поле выехала карета скорой помощи.

Врачи на протяжении 45 минут боролись за жизнь 25-летнего хорвата, но их усилия оказались тщетны.

Причины смерти установит вскрытие, передает HRT.

  • Март принес футболу уже немало трагедий. 4 марта от остановки сердца во сне скончался капитан «Фиорентины» Давиде Астори.
  • 9 марта во сне умер 18-летний игрок французского «Тура» Тома Родригес, а еще спустя 7 дней инфекция унесла жизнь 20-летнего защитника «Конгсвингера» Адриана Лиллебека Овлиена.

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