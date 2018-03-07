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Лукас Подольски в полнейшем порядке. Он забил 2 скримера за 11 минут в Кубке J-лиги

Подольски в полнейшем порядке. Он забил 2 скримера за 11 минут в Кубке J-лиги
Eurosport

54 мин. назад

«ПСЖ» на заметку.

«Виссел Кобе» летел 0:2 «В-Варен Нагасаки» в первом раунде Кубка J-лиги, когда за дело взялся 32-летний Лукас Подольски.

На 51-й минуте «Виссел Кобе» заработал штрафной в 25 метрах от ворот. Лукас подошел к мячу и с ювелирной точностью отправил его впритирку со штангой.

Спустя 11 минут Подольски превзошел самого себя. Расстояние было больше, времени – меньше, а удар – круче.

  • Матч завершился со счетом 2:2.
  • У Подольски 7 голов в 21 официальном матче за «Виссел Кобе».

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