Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес перешел в японский клуб «Саган Тосу»

Легенда «Атлетико» и сборной Испании Фернандо Торрес объявил о переезде в Японию.

«Моя следующая команда – «Саган Тосу» из Японии.

Я присоединюсь к команде на следующей неделе и надеюсь как можно быстрее начать играть с новыми партнерами и забивать. Надеюсь, что дебют состоится дома 21 июля. Надеюсь остаться в команде на долгие годы. Это будет зависеть от моих спортивных результатов.

В чемпионате Японии у меня будет хороший друг в лице Андреса [Иньесты]. Это волнующий вызов для нас обоих.

У меня были предложения из Франции, Германии и от других клубов Испании. Но я не хотел переходить в другой европейский клуб, потому здесь я провел лучший из возможных финиш с «Атлетико».

В мае многолетний партнер Торреса по сборной Испании Иньеста перешел в «Виссел Кобе».

Торрес – чемпион мира и двукратный чемпион Европы со сборной Испании. Он забил победный мяч в финале Евро-2008.

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