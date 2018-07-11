Фернандо Торрес уехал в чемпионат Японии. Нападающий добил карьеру глупым трансфером

Четыре года назад Торрес перестал возбуждать тренерский штаб «Челси» и полностью закончился как футболист. Хотя пару сезонов он убеждал болельщиков в обратном. Ради нового вызова уходил в «Милан», сбегал в годичную аренду в родной «Атлетико» и топил болельщиков Мадрида в океане ностальгии. А потом подписал контракт с «матрасниками» на постоянной основе, дошел с ними до финала ЛЧ в сезоне-2015/16, выиграл Лигу Европы весной и забетонировал место в зале славы «Атлетико».

Торресу 34 года, клуб не предложил ему новый контракт. Появился достойный повод завершить карьеру на хорошей ноте, но Фернандо зачем-то подписал соглашение с японским «Саган Тосу» и этим шагом скривил лица болельщиков.

Фернандо ТорресGetty Images

Япония – отличный вариант для тех, кто хочет забить карман купюрами, но так себе для желающих оставаться в медиапространстве. Златан с эго, раздутым до галактических масштабов, теперь уничтожает классными ударами вратарей команд MLS. Там, где из футбола делают настоящее шоу и устраивают Матч всех звезд, где строят потрясающие стадионы и тренируют перспективные специалисты.

Патрик Вийера недавно ушел из «Нью-Йорк Сити» и подписал контракт с «Ниццей» – есть подозрение, что американская лига вскоре станет тесноватой для других молодых коучей. Джанлуиджи Буффон не послушал блогеров и журналистов и в 40 лет отправился побеждать в Лиге чемпионов. За 23 года карьеры Джиджи заработал вселенское уважение и надеется выполнить главный челлендж всей жизни хотя бы с «ПСЖ».

В тех случаях, когда звезды меняли топ-чемпионаты ради Японии, все немного иначе. Лукас Подольски не до конца раскрылся в «Арсенале», ему надоела Турция, он решил поменять обстановку и укатил туда, где цветет сакура. После подписания контракта с «Виссел Кобе» немец объяснил: в Джей-лигу он едет не на каникулы, а чтобы добросовестно отработать контракт. Правда, теперь о Лукасе вспоминают только когда он выкладывает в инстаграм прикольную фотографию (например, как он и Мертезакер стоят в кимоно с катанами), продюсирует клип о Кёльне или выступает экспертом на немецком ТВ.

Трансфер Андреса Иньесты объяснить еще проще. В 34 года Андрес не стал мешать молодым закрепиться в основе «Барселоны», объяснил уход нежеланием играть против каталонцев и отправился в Японию. К тому же его переход можно отчасти назвать бизнес-проектом. Во-первых, в «Виссел Кобе» полузащитник будет зарабатывать около 25 млн евро в год, что примерно в три раза больше его зарплаты в «Барсе»: в Каталонии полузащитник получал около восьми млн евро за сезон. Во-вторых, клуб будет покупать вино из винодельни Иньесты, чтобы популяризировать бренд на японском рынке.

У Торреса нет никакого бизнеса, с которым могли бы помочь японцы. Кроме того, весной ему прилетали предложения от американских команд. В мае им интересовались «Хьюстон», «Нью-Йорк Сити», «Чикаго», «Сиэтл», «Монреаль» и «Канзас-Сити» – представители лиги, где за последний год потратили на зарплаты около 250 млн долларов, но при этом занимаются не только привлечением именитых пенсионеров, но и развитием молодых футболистов.

Если брать финансовую составляющую, то в MLS в этом плане все хорошо. Златан, располагается на 26-м месте в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов лиги. А самые высокооплачиваемые ребята чемпионата, Майкл Брэдли и Бастиан Швайнштайгер, зарабатывают по 6,1 млн евро в год. Но ни медийная популярность, ни развитие инфраструктуры, ни огромные числа в контрактах не убедили Торреса. Испанец все же выбрал Японию, где тоже много денег, но мало звезд и совершенно нет никакого смысла.

«Это счастье, которое трудно объяснить. Это сбывшаяся мечта. На эмоциональном уровне этот трофей можно считать самым важным. У каждого есть детская мечта – у меня была вот такая», – так Торрес прокомментировал победу в Лиге Европы, первый и единственный трофей в составе «Атлетико». Кубок ЛЕ и два мяча в прощальном матче за мадридцев могли мотивировать особо фанатичных режиссеров на съемку фильма с классным финалом об испанском нападающем. Фернандо сам все обломал.

Торрес перестал бомбить в футболе на высоком уровне, расставил приоритеты и уехал на заработки в Японию. В принципе, получать огромные деньги можно было где-нибудь в США, но при этом честно отрабатывать контракт в интересной лиге и постоянно находиться во внимании медиа. Но, видимо, мозг Фернандо полностью заполонили мысли о купюрах, и под конец карьеры ему стало плевать на игру.

Фотография Иньесты со всеми трофеями. Их так много, что можно пересчитать чашки на ночь и заснуть

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