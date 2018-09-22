В новой версии словаря Даля вместо слова «нелепый» будет этот автогол

В матче 27-го тура чемпионата Японии «Гамба Осака» на выезде выиграла у «Симидзу С-Палс» – 2:1.

Счет в матче уже на 28-й секунде открыли гости: игрок «Осаки» попал в перекладину, мяч отскочил в поле, но защитник «Симидзу» нелепым образом добил его в сетку.

В турнирной таблице чемпионата Японии «Гамба Осака» занимает 16-е место. На данный момент команда находится в зоне стыковых матчей.

«Симидзу» идет на десятой строчке.

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