Other Agency

В новой версии словаря Даля вместо слова «нелепый» будет этот автогол

В новой версии словаря Даля вместо слова «нелепый» будет этот автогол
Eurosport

1 час назад

Просто кошмар для защитника.

В матче 27-го тура чемпионата Японии «Гамба Осака» на выезде выиграла у «Симидзу С-Палс» – 2:1.

Счет в матче уже на 28-й секунде открыли гости: игрок «Осаки» попал в перекладину, мяч отскочил в поле, но защитник «Симидзу» нелепым образом добил его в сетку.

  • В турнирной таблице чемпионата Японии «Гамба Осака» занимает 16-е место. На данный момент команда находится в зоне стыковых матчей.
  • «Симидзу» идет на десятой строчке.

Экс-игрок «Кристал Пэлас» пасовал вратарю и соорудил эпичнейший автогол

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Meiji Yasuda J1 League

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. «Спартак» дернет ЦСКА в дерби, «ПСЖ» и Неймар накидают «Ренну»

01:25
Популярные видео
Перестрелка «Сан-Хосе» и «Атланты», в которой что ни голасо, то шедевр
3 218 просмотров20/09 в 18:27
Виннеры и лузеры первого тура ЛЧ. Месси – лучший, Салах – худший, «Наполи» не хочет в плей-офф
4 424 просмотров20/09 в 12:52
А еще вам может понравиться