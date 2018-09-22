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В новой версии словаря Даля вместо слова «нелепый» будет этот автогол
Просто кошмар для защитника.
В матче 27-го тура чемпионата Японии «Гамба Осака» на выезде выиграла у «Симидзу С-Палс» – 2:1.
Счет в матче уже на 28-й секунде открыли гости: игрок «Осаки» попал в перекладину, мяч отскочил в поле, но защитник «Симидзу» нелепым образом добил его в сетку.
- В турнирной таблице чемпионата Японии «Гамба Осака» занимает 16-е место. На данный момент команда находится в зоне стыковых матчей.
- «Симидзу» идет на десятой строчке.
Экс-игрок «Кристал Пэлас» пасовал вратарю и соорудил эпичнейший автогол
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