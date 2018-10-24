В Альбасете установят статую в честь экс-полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты

Легендарному полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Андресу Иньесте установят статую в городе Альбасете.

«Памятник станет заслуженным признанием для Иньесты. Он с гордостью представлял Альбасете во всем мире», – отметил мэр города Мануэль Серрано.

В ближайшее время пройдет конкурс на эскиз статуи, которая появится в городском парке до 2020 года.

В Испании уже есть один памятник Иньесте: в 2013 году статуя футболиста была установлена в Фуэнтеальбилье (муниципалитет провинции Альбасете), где родился будущий игрок «Барселоны».

В 2010 году гол Иньесты принес сборной Испании первый в истории титул чемпионов мира.

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