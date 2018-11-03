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Ассист волшебника Андреса Иньесты на Лукаса Подольски, который прекраснее, чем все японские сакуры

Ассист волшебника Иньесты на Подольски, который прекраснее, чем все японские сакуры
Eurosport

18 мин. назад

Он точно гений.

В матче 31-го тура чемпионата Японии встретились «Нагоя» и «Виссел Кобе».

Счет в игре после волшебного ассиста Андреса Иньесты открыл нападающий гостей Лукас Подольски. Легендарный полузащитник «Барселоны» творит магию и в Японии.

  • После тридцати матчей на счету «Виссел Кобе» 38 очков. Команда идет на 12-м месте в турнирной таблице.
  • «Нагоя» занимает 15-е место с 35 баллами.
  • В чемпионате Японии участвуют 18 команд.

Иньеста в 2 касания укротил непослушный мяч, и половина Японии потеряла дар речи

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