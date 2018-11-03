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Ассист волшебника Андреса Иньесты на Лукаса Подольски, который прекраснее, чем все японские сакуры
Он точно гений.
В матче 31-го тура чемпионата Японии встретились «Нагоя» и «Виссел Кобе».
Счет в игре после волшебного ассиста Андреса Иньесты открыл нападающий гостей Лукас Подольски. Легендарный полузащитник «Барселоны» творит магию и в Японии.
- После тридцати матчей на счету «Виссел Кобе» 38 очков. Команда идет на 12-м месте в турнирной таблице.
- «Нагоя» занимает 15-е место с 35 баллами.
- В чемпионате Японии участвуют 18 команд.
Иньеста в 2 касания укротил непослушный мяч, и половина Японии потеряла дар речи
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